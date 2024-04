Șofer care i-a spus soției că se află în Suedia, dat dispărut. Dacă-l vezi, sună la 112 Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale efectueaza cercetari pentru depistarea unui barbat in varsta de 44 de ani din Petroșani, dat disparut de soție. „In data de 10 aprilie 2024, in jurul orei 16:35, Poliția Municipiului Petroșani a fost sesizata de o femeie cu privire la faptul ca nu mai știe nimic de soțul sau, Burdea […] Articolul Șofer care i-a spus soției ca se afla in Suedia, dat disparut. Daca-l vezi, suna la 112 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

