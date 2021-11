Minivacanța de 1 decembrie, prelungită! O noua zi libera pentru bugetari! Guvernantii vor sa le dea liber si pe 29 noiembrie, pentru a lega weekendul de zilele libere de 30 noiembrie și 1 decembrie. Propunerea ii aparține ministrului Muncii, Raluca Turcan. O decizie definitiva ar putea fi luata saptamana viitoare, spun surse din executiv. „Avand... The post Minivacanța de 1 decembrie, prelungita! appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua acte normative privind reintroducerea somajului tehnic si a zilelor libere platite pentru parinti vor merge in scurt timp la Monitorul Oficial pentru publicare, a scris, sambata, pe Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, potrivit Agerpres. "Stiu ca sunt masuri…

- Guvernul a aprobat miercuri, prin ordonante de urgenta, prelungirea somajului tehnic si aprobarea de zile libere platite parintilor care isi supravegheaza copiii aflati in scoala online, a anuntat ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, la finalul sedintei de Guvern. ‘Astazi am aprobat…

- Guvernul va prezenta saptamana viitoare proiectia proprie privind majorarea salariului minim pe economie, a anuntat, joi, la Braila, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, intr-o conferinta de presa. "Pentru prima data, la inceput de toamna suntem trei parti asezate la aceeasi…

- Angajații din centrele rezidențiale in care locuiesc persoane cu diverse afecțiuni, batrani și copii aflați in grija statului trebuie sa prezinte dovaca vaccinarii. In caz contrar trebuie sa se testeze pentru COVID-19 pe banii lor sau sa prezinte de la medic dovada ca nu se pot vaccina, a spus ministrul…

- Raluca Turcan, ministrul Muncii, are prima ieșire publica dupa criza din coaliție generata de demiterea ministrului Justiției, Stelian Ion. Turcan iși exprima sprijinul pentru premierul Cițu și pentru proiectul „Anghel Saligny”, afirmand ca situația din coaliție duce la irosirea a ceea ce a construit…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la o intalnire cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, ministrul Muncii, Raluca Turcan, și cu reprezentanți ai ANRE, Transelectrica, OPCOM și Consiliului Concurenței privind creșterea prețurilor la energie, ca autoritațile trebuie sa verifice daca anumite companii,…

- Azi, 27 august va incepe procesul de recrutare și selecție a personalului suplimentar angajat pe perioada determinata pentru digitalizarea dosarelor de pensii. Anunțul a fost facut de catre ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a avut recent o videconferința cu toți președinții caselor județe din țara,…

- Casele judetene de pensii vor angaja in urmatoarea perioada 1.000 de persoane care sa introduca manual in sistemul digital de pensii datele din cele aproximativ cinci milioane de dosare existente in Romania, a anuntat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa, dupa…