Conducerea Sindicatului Solidaritatea Hunedoara a lansat un atac extrem de dur la adresa ministrului Virgil Popescu, acuzandu-l pe acesta ca a luat masuri antinaționale. Sindicaliștii au aratat, intr-o scrisoare deschisa adresata premierului Florin Cițu, ca au fost deturnate profiturile producatorilor de energie din Romania in conturile producatorilor straini. Romanii vor plati scump pretul energiei electrice […] The post Ministrul Virgil Popescu, acuzat ca a luat masuri antinaționale first appeared on Ziarul National .