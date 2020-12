Stiri pe aceeasi tema

- ”Viitoarele autostrazi din Romania vor avea mai mult spatiu intre banda de circulatie si parapetul median. Astazi am semnat ordinul de ministru care modifica Normele tehnice privind proiectarea drumurilor. E o poveste interesanta cu final fericit care a inceput in iunie si la care au contribuit de atunci…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a semnat astazi la Sebeș ordinul pentru investitia „Drum de ocolire in partea de vest a municipiului Sebes”, lucru expus și de catre primarul Dorin Nistor. „Inca o veste buna pentru Sebeș: ministrul transporturilor, Lucian Bode, a semnat ordinul pentru investiția…

- Numarul unitaților de invațamant din Romania care sunt incadrate in scenariul roșu, cel in care cursurile se desfașoara exclusiv online, continua sa creasca. Fața de ieri, cand 344 de unitați iși desfașurau cursurile in scenariul roșu, astazi ministerul Educației a anunțat ca numarul a crescut la 355.…