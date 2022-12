Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: Al doilea Lot (Trifeşti – Gherăeşti) al Autostrăzii Bacău-Paşcani are câştigător desemnat! ”Al doilea Lot (Trifesti – Gheraesti) al Autostrazii Bacau-Pascani (sectiune din A7) are castigator desemnat! Cu o lungime de 19 km, contractul are o valoare de 1,27 miliarde de lei (fara TVA)”, spune ministrul pe Facebook. El precizeaza ca Lotul 2 a fost adjudecat de acelasi constructor roman care a fost declarat ieri castigatorul Lotului 1 (Saucesti-Trifesti) al acestei sectiuni de autostrada. ”Lucrarile trebuie sa se finalizeze in 30 de luni si includ: constructia a 14 poduri si pasaje, constructia unui viaduct cu lungimea de 525 metri”. ”Semnarea contractului finantat prin PNRR este posibila… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

