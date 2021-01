Ministrul Transporturilor, proaspat venit in functie, face Alternativa Techirghiol si A4 pana la bulgari

Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Rezilienta si de Redresare este o oportunitate sa investim pana in 2026 in reabilitarea si reinnoirea caii ferate, astfel incat sa eliminam cele in jur de 500 de restrictii de viteza, iar pentru urmatorul deceniu sa ne gandim la trenuri de mare viteza, a declarat, vineri, ministrul…

- Toate companiile din subordinea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii care au inregistrat pierderi au avut termen pana vineri sa vina cu un plan de reforma si restructurare, deoarece nu mai putem acoperi aceste gauri negre si trebuie sa ajungem la o eficienta si la o normalitate cu aceste…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, vineri, ca s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a Centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare si executie.

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat ca, de miercuri seara, se va circula fara restrictii de viteza pe autostrada Lugoj-Deva, intre nodul Ilia si nodul Holdea. „Am o veste buna de la Ministerul Transporturilor. Pe autostrada Lugoj-Deva, lot 3, intre nodul Ilia si nodul Holdea…

- Presedintele si premierul inaugureza primii 16 km de autostrada din Moldova. Primul tronson din A7 - varianta ocolitoare Bacau, dat in folosința miercuri Presedintele Klaus Iohannis si premierul Ludovic Orban participa, miercuri, la deschiderea tronsonului de Autostrada A7 - varianta ocolitoare Bacau.…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode, a declarat, vineri, la Bacau, ca proiectele pentru autostrazile A7, A8 si A13 sunt complementare si nu sunt in competitie. "Autostrada A7 este in linie dreapta cu cele 4 tronsoane. Anul viitor avem toate documentatiile finalizate:…

