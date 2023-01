Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a anuntat duminica ca „rezolutia” sa pentru noul an este sa intre in pregatirile pentru Jocurile Paralimpice Paris 2024, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, preluata de Agerpres . „Sportul ne invata ca trebuie sa luptam mereu pentru a ne atinge idealurile si sa…

- Ministrul Tineretului și Sportului, Eduard Novak, s-a ales cu dosar penal, dupa ce ar fi avariat mașina instituției pe care o conduce, iar apoi a ascuns autoturismul in garajul ministerului. Informația a fost facuta publica de Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST). Ministrul Sportului spune ca…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat, luni, 21 noiembrie, la Iasi, acolo unde a prezentat autoritatilor locale „Strategia Nationala pentru Sport”, ca nu banii sunt problema sportului romanesc, ci modul de functionare a sistemului. „In 23 de ani, sportul romanesc a pierdut foarte mult. De la…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, promoveaza Strategia Naționala pentru Sport, dar in clipurile de pe Facebook vorbește in maghiara, subtitrarea fiind in limba romana.GSP.ro noteaza ca Strategia naționala pentru Sport este un document elaborat de Ministerul Sportului impreuna cu reprezentanți ai Universitații…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a reacționat vineri seara dupa ce Simona Halep a confirmat ca a fost depistata pozitiv la o substanța interzisa. Jucatoarea a fost suspendata provizoriu de Agenția Internaționala de Integritate a Tenisului.