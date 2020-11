Stiri pe aceeasi tema

- Întrebat cum crede ca se va putea desfasura în siguranta parada de Ziua Nationala, Nelu Tataru a raspuns: "Nu cred ca va fi o parada de 1 Decembrie. Nu cred ca acesta este momentul de parada". În legatura cu târgurile de Craciun,…

- Nelu Tataru a precizat ca joi seara, printr-o Ordonanta de Urgenta, au fost operationalizate aceste teste, iar folosirea lor in Unitatile de Primiri Urgente are rolul de a decongestiona activitatea acestora. „Faptul ca se colmata o Unitate de Primiri Urgente, ocupand locuri si la izolare, pana asteptam…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat, a declarat vineri, la Sibiu, ca Ziua Nationala trebuie marcata, insa cu respectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii noului coronavirus, ceea ce inseamna ca festivitatile…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat joi ca este foarte posibil ca masurile suplimentare de siguranta instituite in oras ca urmare a cresterii incidentei cazurilor de COVID-19 la peste 3 la mia de locuitori sa fie mentinute inca doua saptamani. „Din pacate, cifrele nu sunt…

- Incidenta cazurilor de COVID-19 a depasit rata de 3 la 1.000 de locuitori in municipiul Sfantu Gheorghe, iar autoritatile au dispus, luni, obligativitatea purtarii mastilor de protectie in toate spatiile publice inchise si deschise. De asemenea, toate unitatile de invatamant trec la scenariul rosu.…

- Mai sunt doar cateva zile pana cand persoanele cu drept de vot din municipiul Sf. Gheorghe vor merge la urne pentru a pune ștampila pe listele de candidați ale partidelor politice, atat pentru fotoliul de primar cat și pentru stabilirea componenței noului Consiliu Local precum și a viitorului Consiliu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat vineri, la Sfantu Gheorghe, ca la data de 7 septembrie se va cunoaste gradul de transmitere a noului coronavirus in fiecare localitate, iar in functie de aceasta evaluare autoritatile locale vor putea stabili conditiile in care va incepe noul an scolar. „Noi…

- In zilele de 25 și 26 septembrie, TEGA va organiza din nou o actiune de colectare a sticlelor in Sfantu Gheorghe. Aceasta este a doua acțiune de acest fel din acest an, in care e oferita o bere la 0,5 l in schimbul a 5 kg de sticle, a anunțat, joi, biroul de presa al […] Articolul Colectare de sticle,…