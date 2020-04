Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson, aflat in convalescenta de pe urma imbolnavirii cu noul coronavirus, este 'in forma foarte buna', a dat asigurari vineri ministrul sanatatii, Matt Hancock, la postul de televiziune Sky News, transmite AFP. 'Am vorbit cu el ieri (joi), este in…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost externat duminica din spitalul din Londra unde a fost tratat timp de o saptamana dupa ce a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat Downing Street. "Premierul a iesit din spital pentru a continua convalescenta la Chequers", resedinta sa din nord-vestul…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost apt sa faca tot ce era necesar pentru a coordona actiunea guvernului fata de pandemia de coronavirus dupa ce el insusi a fost testat pozitiv saptamana trecuta, a declarat luni purtatorul sau de cuvant, informeaza Agerpres. ”El poate sa faca tot ce are de facut…

- Premierul britanic Boris Johnson le-a cerut britanicilor sa stea acasa si le-a transmis, intr-o scrisoare facuta publica de Downing Street, ca vor fi luate masuri si mai stricte in lupta impotriva coronavirusului, informeaza duminica dpa, citata de Agerpres. "Este important pentru mine sa va spun…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Nadine Dorries, 62 de ani, ministrul britanic al Sanatații, a fost testata pozitiv pentru coronavirus, iar acum este autoizolata in locuința sa proprie, scrie Sky News. Aceasta este primul parlamentar britanic cu noul coronavirus.Deși titulatura sa oficiala este de ministru, aceasta nu este cel mai…

- Ministrii din guvernul premierului britanic Boris Johnson au convenit asupra introducerii, de la 1 ianuarie 2021, a unui sistem de imigratie bazat pe puncte, care "va fi mai simplu si mai corect, nu va crea discriminare intre tari si va reda britanicilor controlul democratic al imigratiei", a anuntat…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat luni ca este timpul sa se ia masuri legate de eliberarea timpurie din inchisoare pentru fapte de terorism, dupa ce un militant islamist a comis un atac cu cutitul in Londra la cateva zile dupa ce iesise din penitenciar, transmite Reuters. ''Prezentam…