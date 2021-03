In incercarea de a stopa raspandirea coronavirusului, Polonia reintroduce, de sambata, mai multe restricții. Hotelurile și salile de cultura se inchid, la fel și partiile de schi, piscinele si alte facilitati sportive recreative, precum si mall-urile. Restricțiile se mențin in intervalul 20 martie – 9 aprilie. Ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski (foto), a transmis, intr-o conferința de presa, ca „pandemia continua sa se dezvolte si nu exista niciun indiciu ca incetineste”. Ministrul a mai anunțat ca restrictiile in vigoare acum in patru din cele 16 regiuni ale Poloniei vor fi extinse…