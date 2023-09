Ministrul Sănătății: Din cauza corupţiei, unele spitale nu au dotări corespunzătoare Ministrul Sanatați spune ca este necesara eradicarea corupției din sistemul sanitar, deoarece afecteaza accesul la servicii medicale de calitate a pacienților. In opinia ministrului Rafila, corupția genereaza subdezvoltare și stagnare in sistemul medical. ”Nu lupta impotriva coruptiei de dragul luptei impotriva coruptiei. Coruptia genereaza subdezvoltare si stagnare. Saracia este generata de o coruptie mare, care face imposibila realizarea obiectivelor pe care ni le propunem. Un exemplu: daca cumparam un echipament cu un pret de cinci ori mai mare decat pretul real al acelui echipament, inseamna… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila spune ca Ministerul Sanatații are asistența in dezvoltarea de bune practici in combaterea corupției in achizițiile publice. „Risipirea sau furtul resurselor publice sa nu se intample sau sa fie ținut sub control la un nivel cat mai redus. Avem un partener extraordinar de important,…

- Romania primește lecții anticorupție in sistemul de sanatate de la FBI. „Furtul resurselor publice trebuie ținut sub control, la un nivel cat mai scazut. Corupția genereaza saracie”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, inainte de inceperea achizițiilor din Sanatate cu bani din PNRR. Pentru…

- Ministerul Sanatații colaboreaza cu cei de la Biroul Federal de Investigații – FBI și de la Departamentul de Stat pentru Justiție, din SUA, pentru a combate corupția din acest sector extrem de important al vieții sociale. Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a venit la Timișoara, unde a discutat pe…

- Alexandru Rafila a vorbit vineri despre lupta impotriva coruptiei din sistemul sanitar. Ca este necesara. Care sunt consecințele. Considerații sale au fost impartașite managerilor si celor care se ocupa de achizitii publice din sectorul de sanatate, in cadrul primei sesiuni de pregatire, care s-a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Timisoara, ca lupta impotriva coruptiei din sistemul sanitar este necesara deoarece coruptia genereaza subdezvoltare, stagnare si priveaza pacientii de servicii medicale de calitate. „Nu lupta impotriva coruptiei de dragul luptei impotriva…

- Ministrul Sanatatii a vorbit vineri, 4 august, despre proiectul pentru modernizarea bucatariilor din spitale și a spus ca spitalul din Urziceni, unde o femeie de nascut in strada, ar trebui reorganizat, pentru ca unele servicii sunt acordate doar in teorie.„Ce am facut la Urziceni, am facut o evaluare.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri ca nu vor fi inchise spitale, insa trebuie gasite solutii pentru ca cetatenii sa beneficieze de servicii medicale de calitate, informeaza AGERPRES . „Nu vrem sa inchidem spitale, dar sa reconvertesti spitale in unitati medicale care ofera servicii…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a vorbit despre proiectul pentru modernizarea bucatariilor din spitale, insa, a declarat, vineri, ca nu cunoaste "institutia suspendarii" managerului unui spital.