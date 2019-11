Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban anunța ca, in prezent, nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul nici pentru salarii, nici pentru programele de sanatate Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferința de presa ca se va face o evaluare a necesitaților, la rectificare, intrucat banii nu sunt suficienți…

- Acesta promite ca niciun candidat care va promova examenul de Rezidențiat, in decembrie, nu va ramane fara post, iar in perioada imediat urmatoare se va ocupa de aprovizionarea cu vaccinuri, auditarea departamentelor ministerului și de identificarea unor noi resurse financiare. La cateva zile de la…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a dat asigurari joi ca examenul de Rezidentiat din acest an va avea loc pe data de 8 decembrie, conform procedurii in vigoare. Victor Costache a preluat joi oficial...

- Victor Costache, noul ministru al Sanatații, a anunțat joi, la preluarea mandatului, ca o prioritate pentru el in acest mandat va fi rectificarea bugetara pozitiva, scrie Antena 3. „O alta prioritate,...

- Noul ministru al Sanatatii Victor Costache sustine ca domeniul pe care il conduce este intr-o "situatie vesnic precara" si are cateva prioritati in mandatul sau, printre acestea regasindu-se integrarea tuturor absolventilor de Medicina care vor trece examenul de rezidentiat, alocarea mai multor bani…

- „De 30 de ani, ne aflam intr-o interminabila campanie electorala și intrecere socialista in a arunca cu pomeni in anumite categorii socio-profesionale, timp in care reforma marilor sisteme publice a fost pusa in așteptare. Spun de mult timp ca nu mai putem aștepta, cum nici criza nu va aștepta dupa…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca rezidentiatul s-ar putea organiza, la noua data stabilita pentru 8 decembrie, daca presedintele Klaus Iohannis ar numi pentru doua zile un interimar la Ministerul Educatiei, care sa semneze ordinele de ministru in baza carora se organizeaza examenul.

- Au fost efectuate cu succes primele intervenții de protezare valvulara aortica endoscopica Dupa multiple premiere la nivel național, o echipa mixta de medici din cadrul Spitalului Polisano MedLife și Facultații de Medicina din Sibiu a efectuat primele intervenții de chirurgie valvulara aortica endoscopica…