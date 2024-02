Dacă vezi buruiana asta în curte nu o îndepărta. Aduce o mulțime de beneficii, de care puțini știu Cei mai multi dintre noi considera ca iarba grasa este o buruiana nefolositoare. Insa nu este deloc asa. Iata de ce.Iarba grasa, cunoscuta și sub denumirea de Portulaca oleracea, este o planta erbacee suculenta care este adesea privita ca o buruiana neplacuta in gradini. Cu toate acestea, aceasta planta are o istorie indelungata de utilizare in medicina tradiționala și este bogata in substanțe nutritive esențiale pentru sanatatea noastra. Portulaca oleracea nu este doar o planta frumoasa, ci și o sursa valoroasa de nutrienți și compuși bioactivi care pot avea efecte benefice asupra sanatații noastre.Una… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

