Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 iun – Sputnik. Relațiile dintre Moscova și Washington trebuie sa fie stabile și previzibile, afirma președintele american Joe Biden. © Sputnik / Александр НатрускинMAE rus: ”Cu actuala lor abordare, SUA nu au ce face in Ucraina”"Eu i-am dat de ințeles președintelui (Vladimir…

- Ministrul de Externe al Belarusului a anunțat luni ca studenta rusa arestata in zborul Ryannair deviat și obligat sa aterizeze la Minsk va fi pusa sub acuzare și judecata in Belarus, relateaza publicația independenta The Moscow Times. Sofia Sapega, in varsta de 23 de ani, a fost arestata alaturi de…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avertizat luni Turcia in legatura cu ceea ce el a numit a fi tentative de a alimenta „sentimentul militarist” al Ucrainei, dupa ce Ankara a anuntat pasi in directia intaririi cooperarii cu Kievul, relateaza Reuters.

- Dezbaterea despre multilateralism propusa de China in cadrul Consiliului de Securitate pe care-l prezideaza luna aceasta a fost ocazia cu care, in cadrul unei videoconferinte ministeriale desfasurata vineri spre sambata noaptea, 7/8 mai, Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a dezvaluit abordarea…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat ca Moscova avertizeaza Turcia și alte țari in legatura cu intreținerea tendințelor militariste ale Ucrainei, relateaza Gazeta.ru. La sfarșitul negocierilor purtate cu omologul sau egiptean, Samekh Shukri, șeful diplomației de la Moscova…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și-a exprimat îngrijorarea joi cu privire la creșterea rasismului împotriva albilor din Statele Unite, legând-o de corectitudinea politica „împinsa spre absurd” în aceasta țara, potrivit AFP.Într-un interviu…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, si-a exprimat joi ingrijorarea privind amplificarea rasismului impotriva albilor in SUA, legand acest presupus fenomen de corectitudinea politica "impinsa pana la absurd" in aceasta tara, relateaza AFP, potrivit AGERPRES. Intr-o declaratie de la televiziunea…