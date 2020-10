Stiri pe aceeasi tema

- Dupa decizia CSAT privind apararea de la Marea Neagra, ministrul Ciuca și secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat la Pentagon o foaie de parcurs pe 10 ani pentru intarirea apararii la Marea Neagra. Ministrul apararii naționale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, aflat in vizita oficiala la Washington, si secretarul american al apararii, Mark T. Esper, au semnat, joi, la Pentagon, "Foaia de parcurs dedicata cooperarii la nivelul Apararii pentru perioada 2020-2030", ocazie cu care ministrul roman a vorbit de Parteneriatul…

- Romania si SUA semneaza vineri doua acorduri de maxima importanta: 8 miliarde de dolari pentru reconditionarea unui reactor de la Cernavoda."Romania se afla in fata unui nou moment extrem de important pentru politica externa a tarii noastre, un moment care vine sa consolideze parteneriatul strategic…

- Ministrul Apararii Naționale, Nicolae-Ionel Ciuca, face o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii. Demnitarul roman va sta in America patru zile unde va participa la intalniri și evenimente publice.Potrivit Biroului de Presa al MapN, in perioada 7-11 octombrie, ministrul Apararii Naționale,…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, a participat marti, 6 octombrie, la o dezbatere in sistem de videoconferinta despre relatiile romano-americane, organizata de think tank-ul "The Heritage Foundation". In interventia sa, ministrul apararii nationale a punctat relatiile consistente existente…

- Romania va gazdui un numar substanțial de trupe americane suplimentare, a declarat ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, facand aluzie la recenta decizie a Casei Albe de a retrage trupe din Germania, urmand ca o parte a efectivelor armate sa fie relocate in alte state europene membre NATO.…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa retraga 11.900 de militari din Germania si sa-i repozitioneze in alte tari, a anuntat miercuri secretarul american al apararii, Mark Esper, informeaza AFP si dpa.Aproape 5.600 de membri ai acestui personal militar vor fi repozitionati in alte tari…

- Autor: Stelian ȚURLEA Titlul origina al acestui roman, thriller istoric, este „A 14-a colonie”. Precizam acest lucru pentru a nu fi confundat cu romanul cu același titlu aparut anii trecutți la Editura Nemira, un science-fiction semnat de John Scalzi. Este cel de al 11-lea roman din seria cartilor…