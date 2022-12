Ministrul Rafila s-a ales cu o plângere penală, după deplasările în Cuba Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plangere penala pe numele ministrului Rafila la APrchetu General, dar și la Agenția Naționala de Integritate. Acuzațiile sunt ca ministrul sanatații s-a folosit de functie pentru favorizarea unor persoane, in contextul vizitei recent efectuate in Cuba, dar si al altor deplasari interne si internationale. „Sistemul sanitar este in pragul colapsului, nu reprezinta un secret pentru nimeni. Cum nu mai este un secret vizita de lux a domnului Rafila in Cuba, desi domnia sa a vrut sa o ascunda. Consider aceasta vizita ilegala, la fel vizita de la Tel Aviv, drept… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Sistemul sanitar este in pragul colapsului, nu reprezinta un secret pentru nimeni. Cum nu mai este un secret vizita de lux a domnului Rafila in Cuba, desi domnia sa a vrut sa o ascunda. Consider aceasta vizita ilegala, la fel vizita de la Tel Aviv, drept pentru care am depus sesizare la Agentia Nationala…

- Un echipaj mobil din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, aflat in exercitarea atribuțiilor de serviciu, a observat, in data de 8 noiembrie, pe raza localitații Sighetu Marmației un autoturism marca Audi A3 inmatriculat in Romania, stationat, in care se aflau 3 barbați. „La observarea…

- ANI a sesiat Parchetul in cazul primarului Sectorului 1, Clotilde Armand. Agentia Nationala de Integritate (ANI) o acuza pe Clotilde Armand ca s-a aflat in conflict de interese și incompatibilitate, deoarece s-a numit manager al unui proiect. Agenția Naționala de Integritate a constatat averea nejustificata,…

- Agenția Naționala de Integritate o acuza pe Clotilde Armand de incompatibilitate și a sesizat Parchetul Inaltei Curți in acest caz. ANI susține ca primarul sectorului 1 s-a numit pe sine managerul unui proiect finanțat din fonduri europene. „In exercitarea atribuțiilor de primar, ARMAND CLOTILDE MARIE…

- Drogurile sunt din ce in ce mai frecvent descoperite la tinerii din Maramureș, ceea ce ar trebui sa constituie pentru autoritați un semnal de alarma serios. Cel mai recent caz a fost cel de la Ruscova, unde polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Poienile de sub Munte au…

- Procurorul general Gabriela Scutea a semnat, la sediul Eurojust de la Haga! S-a aflat joi, 13 octombrie. Romania a devenit, prin Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție – Secția parchetelor militare, parte a echipei comune de ancheta privind infracțiuni de razboi și infracțiuni contra…