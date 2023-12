Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul Garanție-Returnare a fost lansat la 30 noiembrie, dar o intrebare pe care mulți și-o pun este – unde sunt ambalajele cu garanție de 50 de bani, fiindca in magazine sunt mai degraba de negasit? Raspunsurile vin chiar de la cei care gestioneaza sistemul. Raspunsul este acela ca, de…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, marti, la Comisia pentru afaceri europene a Camerei Deputatilor, ca sistemul garantie – returnare, care va debuta pe data de 30 noiembrie si prin care recipientele – peturi, sticle sau doze de aluminiu – vor fi returnate la magazine, este asteptat cu entuziasm…

- Mircea Fechet a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, concluziile unui studiu referitor la cantitatea de plastic care se afla in Dunare. “Au fost prezentate concluziile unui studiu care m-a ingrijorat profund, respectiv studiul care trateaza aceste date, referitoare la cantitatea de plastic,…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anuntat luni lansarea primei runde de atragere de fonduri pentru finantarea sistemelor integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd, prin PNRR. „De astazi, 30 octombrie, ora 12.00, pana la data de 31 decembrie 2023, ora 23.59, se desfasoara…

- “Va felicit pentru cei 30 de ani de la primul salon auto organizat la Bucuresti si pentru aceasta a 20 a editie aniversara, pentru iubitorii de masini, pentru pasionatii de cai putere si pentru publicul larg Salonul Auto Bucuresti ramane, fara indoiala, cel mai important eveniment al anului. Avem privilegiul…

- De cand se aplica sistemul Garanție-Returnare. Romanii vor plati 50 de bani in plus in magazine Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat cand va intra in vigoare Sistemul Garantie-Returnare (SGR), prin care romanii vor plati 50 de bani pentru fiecare bautura imbuteliata. Acesta…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat ca Sistemul Garantie-Returnare (SGR) din Romania va deveni operational in scurt timp. Dupa multe discuții și munca pentru implementarea lui, aceasta necesitate imperioasa pentru țara noastra devine realitate. Ce schimbari financiare vor…