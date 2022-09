”Prin acest proiect, care va deservi 38.365 de persoane, s-au realizat realizat 50 de statii de autobuz, 79 treceri de pietoni si peste 15.000 metri de trotuare. Au fost reabilitate 10 poduri, iar doua poduri au fost nou construite”, a transmis Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, vineri seara, printr-un comunicat de presa. ”Privind imaginea in ansamblu, imbunatatirile in infrastructura conectiva la nivel regional poate nu conduc in mod automat la o crestere economica intensa, dar faciliteaza cresterea si dezvoltarea economica la nivel regional, asigurand in acelasi timp accesul…