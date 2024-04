Șapte noi parcuri industriale în România. Vor fi disponibile 5.000 de locuri de muncă In perioada imediat urmatoare, județul Maramureș se pregatește sa creeze aproape 5.000 de locuri de munca prin intermediul a 7 parcuri industriale, care nu numai ca vor oferi facilitați de infrastructura investitorilor, ci vor și sprijini financiar proiectele cu sume cuprinse intre 200.000 și 2,5 milioane de euro fiecare. Inființarea acestor parcuri industriale a demonstrat ca reprezinta nucleul din jurul caruia poate sa se dezvolte o intreaga comunitate. Anunțurile au fost facute in cadrul conferinței parcului industrial „Noua Poarta Maramureșeana pentru Investiții și Dezvoltare”, organizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

