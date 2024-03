Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cațiva ani, subiectul tunelului pe sub Gutai a fost din nou discutat in plenul Consiliului Județean Maramureș. Consilierul județean Gheorghe Barlea a amintit de acest obiectiv ca fiind un mit, insa considera ca investiția ar fi acum una oportuna in contextul realizarii podului peste raul Tisa.…

- Consilierii județeni au aprobat in ședința ordinara de joi, 29 februarie, proiectul de hotarare privind participarea Consiliului Județean Maramureș la realizarea in comun cu Episcopia Ortodoxa Romana a Maramureșului și Satmarului a unui obiectiv de interes public destinat invațamantului preșcolar –…

- In viitor am putea avea un tren metropolitan care ar putea face legatura intre Baia Mare și alte localitați din județ, respectiv intre Baia Mare – Baia Sprie – Seini – Ulmeni. Momentan se fac primii pași, iar Consiliul Județean Maramureș a prins in bugetul pe 2024 banii pentru studiul de fezabilitate.…

- Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, i-a oferit lui Grigore Leșe un fus cu zurgalai, gest in premiera, in cadrul unui concert aniversar susținut de artistul maramureșean. ”Am oferit prima distincție aparte, care reprezinta o emblema a Maramureșului – fusul cu zurgalai – unui ambasador…

- Kaufland Romania va inaugura in 14 februarie inca un supermarket in județul Maramureș, mai exact in orașul Vișeu de Sus. Practic va fi cel de-al cincilea supermarket Kaufland din județ, dupa cele trei din Baia Mare și inca unul din Sighetu Marmației. De menționat ca in Baia Mare va mai fi construit…

- Baia Mare a devenit, pentru cateva zile, capitala excelenței in medicina de urgența. Spitalul Județean de Urgența ”Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare organizeaza, in perioada 17-20 ianuarie 2024, un eveniment medical de prestigiu, ajuns deja la cateva ediții, și anume conferința pluridisciplinara de…

- Toți angajații Consiliului Județean Maramureș vor beneficia de la 1 ianuarie de o majorare a salariilor cu 5%. Deși legea prevede creșterea salariilor cu 5% doar pentru primari și președinții de consilii județene, conducerea CJ Maramureș a decis ca și restul angajaților (mai puțin cei din instituțiile…

- Județul Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, anunța finalizarea implementarii proiectului „Comand – Sincronizarea intervențiilor in situații de urgența in regiunea de granița”, cod proiect HUSKROUA/1901/8.1/0059, implementat in parteneriat cu Departamentul principal al Serviciului de Stat de…