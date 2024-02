Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea, a anunțat, marți, ca a semnat 35 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru 28 de județe. Vasluiul s-a aflat și el printre județele carora le-au fost alocate fonduri,…

- Pentru drumul din Valea Doftanei va fi scoasa din fondul forestier o suprafata mai mare decat cea estimata initial. Anunțata de Adrian Veștea, Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, constructia drumului din Valea Doftanei (DJ102I Sacele – Campina), gandit ca o alternativa la DN1…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov a implinit 50 de ani de la infiintare. Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, fost presedinte al Consiliului Judetean Brasov a fost prezent la eveniment. Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov a marcat, luni, in cadrul unui eveniment…

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei MDLPA , Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru finantarea Programului National…

- Aderarea la OCDE reprezinta o prioritate pentru Guvernul Romaniei, care se reflecta și in activitatea MDLPA, a transmis, luni, Adrian-Ioan Veștea, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, in cadrul unei vizite a unei delegații din partea OCDE. „Aderarea la OCDE reprezinta…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a declarat, marti, ca pana in prezent 250 de primarii au solicitat derogari de la ordonanta care prevede plafonarea cheltuielilor la sfarsit de an, mentionand ca, in situatiile „bine justificate”, Guvernul le va da curs, in…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a vizitat, luni, mai multe obiective din judetul Bacau, intre care si lucrarile la soseaua de centura a orasului Darmanesti. Adrian Vestea a salutat implicarea autoritatilor locale pentru accesarea proiectelor si a precizat…

