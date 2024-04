Stiri pe aceeasi tema

- Ne despart mai puțin de doua luni pana la primele alegeri din țara noastra. Cea mai importanta batalie se va da in București, pentru primariile de sector și pentru primaria generala. Pe langa partidele de la putere care și-au anunțat candidații, acum, partidele din opoziție au anunțat o batalie uriașa…

- Economie Contracte de finanțare prin Programul “Anghel Saligny” pentru doua localitați din Teleorman martie 19, 2024 15:18 Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Adrian-Ioan Veștea a semnat, astazi, 65 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel…

- Compania de construcții Aktor, membra a Grupului Intrakat, a organizat marți, 5 martie, in zona Ormeniș din județul Brașov, o ceremonie pentru marcarea startului oficial al forajului la primul tunel (Ormeniș) de pe tronsonul Apața – Cața al caii ferate Brașov – Sighișoara, la care au participat Ministrul…

- George Tuța, candidatul PNL la Primaria Sectorului 1, critica mizeria și gunoiul de pe strazile și din parcurile din sector, acesta fiind, de altfel, de cațiva ani, și principalul subiect de conversație al locuitorilor de aici. George Tuța este deputat PNL de Ilfov, chestor in Biroul Permanent al Camerei…

- Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus…

- Andrei Florin – Mircea, candidatul Partidului Alternativa Dreapta la Primaria Sector 1: ”Clotilde Armand, trebuie sa incepem sa spunem lucrurilor pe nume, ești ofițer sau agent de influența al unui serviciu de informații strain? ”Pun aceasta intrebare pentru ca toți cetațenii municipiului București…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei si liderul PNL Brasvo Adrian Vestea nu a exclus posibilitatea unei aliante cu PSD si a punctat ca este relevanta „maximizarea” sanselor la alegeri, pentru ca ambele formatiuni politice sa aiba solutiipentru mediul

- Guvernul, prin Ministerul Energiei, ii cere lui Nicușor Dan, proprietarul regiei de termoficare, sa iși exprime parerea despre fuziunea Elcen-Termoenergetica. Ministerul Energiei va solicita catre Primarul General al Municipiului București transmiterea unui punct de vedere prin care acesta iși va putea…