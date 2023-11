Stiri pe aceeasi tema

- Partidul socialiștilor europeni a aprobat, vineri, o rezoluție in care cer ca Romaniei și Bulgariei sa li se permita intrarea imediata in spațiul Schengen, „deoarece ambele țari indeplinesc toate criteriile”. Prim-ministrul Marcel Ciolacu, a spus ca „va face tot ce ii sta in putința” pentru a convinge…

- Liderul AUR Suceava, deputatul Doru Acatrinei, i-a transmis premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, sa nu mai negocieze in genunchi aderarea Romaniei la Schengen. Intr-o interpelare transmisa premierului, deputatul AUR Doru Acatrinei a amintit ca aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen nu a ...

- Este „foarte posibil” ca la recomandarea Comisiei Europene sa fie convocata o ședința extraordinara a JAI pentru extinderea Schengen, conform unor surse din Guvern.„Este foarte posibil ca la recomandarea CE sa avem o ședința extraordinara pentru extinderea spațiului Schengen spre finalul lunii Decembrie.…

- Un pasaj interesant, legat de relația cu marile rețele de trafic de droguri, apare in cartea lui Pacepa, "Orizonturi roșii". Relatarile fostului ofițer de inteligence trebuie privite cu oarecare rezerva, o serie de cercetatori remarcand in memoriile sale aspecte fie exagerate, fie neconcordante sau…

- Consiliul Afaceri Generale urmeaza sa aprobe candidatura Ilianei Ivanova la functia de comisar european pentru inovare, cercetare, cultura, educatie si tineret, informeaza Rador Radio Romania.Aceasta va fi si ultima procedura inainte de preluarea mandatului sau, dupa ce Parlamentul European i-a sprijinit…

- Președintele Senatului Nicolae Ciuca a declarat vineri ca inchiderea mecanismului de cooperare și verificare reprezinta „un moment istoric pentru Romania”.Comisia Europeana a inchis vineri, in mod oficial, mecanismul de cooperare și de verificare (MCV) pentru Bulgaria și Romania. Mecanismul…

- Reprezentantii Ministerului Afacerilor Externe(MAE) saluta discursul privind Starea Uniunii Europene rostit de catre presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen, miercuri in plenul Parlamentului European, precum si apelul puternic formulat in favoarea continuarii efortului comun de consolidare…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu l-a primit joi, pe secretarul general adjunct al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), Ulrik Knudsen. Seful Executivului a reiterat ca aderarea Romaniei la OCDE reprezinta o prioritate de prim rang a Guvernului.