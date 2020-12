Ministrul grec al migraţiei acuză Turcia că participă la organizarea traficului de migranţi Ministrul grec al migratiei, Notis Mitarakis, a acuzat marti Turcia ca sprijina traficantii si unele ONG-uri sa aduca migranti in Grecia, veniti in special din Africa, ajutandu-i inclusiv din tara lor de plecare sa calatoreasca spre Europa, relateaza agentiile Reuters si EFE. Mitarakis a sustinut la o conferinta de presa ca in prezent intre 2.000 si 3.000 de migranti africani se afla in diferite locuri pe coasta de vest a Turciei asteptand ocazia sa se imbarce catre o insula greaca. In noiembrie, dintr-un numar de 214 de migranti care au debarcat pe insula Lesbos, 142 erau somalezi, potrivit ministrului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

