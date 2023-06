Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, se afla luni in Lituania pentru a asista la exercitiul NATO intitulat 'Griffin Storm', la care iau parte armatele germana si lituaniana, transmite dpa, informeaza Agerpres.Germania a transferat 1.000 de militari si 300 de tancuri din Brigada 41 de infanterie…

- Casa Alba a anuntat marti ca presedintele Joe Biden se va intalni luni, 5 iunie, cu premierul danez Mette Frederiksen, a carei tara este una dintre cele care ar putea furniza avioane de lupta Ucrainei, relateaza AFP. Cei doi lideri vor discuta despre cooperarea bilaterala „pentru a consolida securitatea…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a respins vineri posibilitatea livrarii de avioane de lupta germane Ucrainei, in cursul reuniunii aliatilor occidentali desfasurate la baza aeriana americana de la Ramstein (Germania), a consemnat dpa. Germania poate totusi furniza pilotilor ucraineni aeronave…

- Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a respins o decizie rapida privind aderarea Ucrainei la NATO, alianta occidentala care sprijina Ucraina in razboiului cu Rusia, statele membre furnizandu-i arme, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a apreciat joi ca 'nefericita' declaratia presedintelui francez Emmanuel Macron potrivit careia a fi 'aliat' al Statelor Unite nu inseamna a le fi 'vasal', transmite AFP, potrivit Agerpres.Intrebat de televiziunea publica germana ZDF despre afirmatia…

- Ministrul german al apararii, Boris Pistorius, a declarat ca lacunele din dotarea militara a tarii vor ramane si dupa 2030, intr-un comentariu pentru ziarul Welt am Sonntag.''Stim cu totii ca lacunele existente nu pot fi complet acoperite pana in 2030. De aceea trebuie sa stabilim prioritati'', a…

