- Romania trebuie sa-si revina in stabilitatea fiscal-bugetara, iar asta nu se poate face numai prin taiere de cheltuieli, pentru ca "este incorect", a declarat, vineri, la finalul sedintei de Guvern, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Romania trebuie sa-si revina in stabilitatea fiscal-bugetara…

- Salariile din sanatate si din intreg sistemul bugetar, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Respect munca oamenilor! Ministrul Finantelor trebuie sa aiba ochi atat pentru…

- Autoritațil au decis vineri ca elevii și gradinițele, școlile gimnaziale și liceele de stat vor intra obligatoriu in vacanța timp de 2 saptamani, incepand cu data de 25 octombrie. Doar ca decizia autoritaților se refera strict la invațamantul de stat, cel privat fiind lasat pe dinafara de la aceasta…

- Rata de infectare in Capitala a ajuns duminica la 8,98, dupa ce sambata a fost de 8,28. Asta in timp ce de duminica barurile și cluburile se in București, concertele sunt permise doar cu participarea publicului pana la 50%, iar circulatia persoanelor nevaccinate in afara locuintei, intre orele 20.00…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a decis, intr-o noua ședința care a avut loc sambata seara, noile masuri, dupa ce Capitala a trecut de incidenta de 8 la mie. Noile masuri sunt in concordanța cu seria de restricții stabilite de Guvern pentru persoanele nevaccinate. Masurile…

- Dan Vilceanu a anunțat ca ia in considerare eliminarea excepțiilor la impozitul pe venit și contribuțiilor de sanatate, așa cum este cazul celor din IT, cercetare și construcții, scrie Economedia.ro.Intrebat, marți seara, intr-un interviu la Antena 3 daca va majora TVA in 2022, oficialul a negat. Acesta…