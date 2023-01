Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat plafonul de 1,5 miliarde lei pentru programul ‘Noua Casa 2023’, a anuntat, joi, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. ‘Astazi, Guvernul a aprobat plafonul pentru programul ‘Noua Casa’ pentru anul 2023, un plafon in valoare de 1,5 miliarde de lei. Face parte, daca vreti, aceasta aprobare…

- Guvernul a aprobat plafonul pentru programul Prima Casa, pentru anul 2023, un plafon in valoare de 1,5 miliarde de lei. Anunțul a venit de la ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, la finalul ședinței de guvern de joi. In cazul in care acest plafon va fi epuizat, fondurile ar putea fi suplimentate – reiese…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca Guvernul a aprobat programul „Noua casa” pentru 2023, cu un plafon de 1,5 miliarde de lei. Daca acesta va fi epuizat, fondurile vor fi suplimentate, a precizat el.

- ”Pentru al cincisprezecelea an consecutiv, Ministerul Finantelor faciliteaza achizitia unei locuinte, alocand un plafon considerabil pentru garantarea creditelor imobiliare in cadrul acestui Program, respectiv 1,5 miliarde de lei. Propunerea de alocare de plafon pentru anul 2023 se bazeaza pe analiza…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, potrivit ministrului Finantelor, Adrian Caciu, care atrage atentia ca anul 2023 va fi unul dificil, marcat in continuare de puseul inflationist si in care diferenta va fi facuta de folosirea la maxim…

- Romania are cea mai stabila economie din regiune si va incheia anul cu o crestere economica de peste 5%, a transmis sambata ministrul Finantelor, Adrian Caciu. „Avem cea mai stabila economie din regiune (in contextul in care pietele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost inregistrata…

- „Programul IMM Invest Plus va continua in 2023 pentru a susține consolidarea mediului de afaceri și perspectivele de creștere economica.Am majorat la peste 20 de miliarde de lei finanțarea acestei scheme de ajutor de stat și a componentelor sale - IMM Invest Romania, Agro IMM Invest, IMM Prod, Garant…

- COMISIA EUROPEANA A APROBAT PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTA, IN VALOARE DE 2,5 MILIARDE EURO: SE VOR CREA 11.000 NOI LOCURI DE MUNCA ȘI VOR FI SPRIJINITE 24.000 DE GOSPODARII DIN ȘASE JUDEȚE Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…