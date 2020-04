Ministrul Finantelor face apel la parlamentari sa termine cu proiectele populiste. Ce spune despre cresterea pensiilor si dublarea alocatiilor

Stiri pe aceeasi tema

- Cresterea pensiilor depinde de executia bugetara, iar in ceea ce priveste dublarea alocatiilor, aceasta nu este cuprinsa in bugetul pentru acest an, a declarat, joi, Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, citat de Agerpres. ”Daca, in ceea ce priveste cresterea pensiilor, care erau in bugetul initial,…

- Ministrul Finantelor a criticat PSD deoarece "nici cand au promis cresterea pensiilor n-au indicat sursa, de unde se vor lua acesti bani. Dar cum am fost nevoiti sa facem bugetul cu legislatia in vigoare, sumele au fost cuprinse in buget" "Fac un apel la Parlamentul Romaniei sa termine cu…