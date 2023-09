Stiri pe aceeasi tema

- La propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea sumei de 500 de milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2023, pentru continuitatea derularii unor programe…

- Marcel Ciolacu a declarat ca rectificarea bugetara va avea loc in acest an, insa nu știe daca aceasta va fi negativa sau pozitiva. „Vom face anul acesta, conform legii, rectificarea bugetara. Nu inteleg ce pricipii. Haideti sa vedem daca avem de-a face cu o rectificare pozitiva sau negativa. Asta e…

- Un proiect de OUG elaborat de Ministerul Finanțelor apara unii bugetari de posibilele masuri de austeritate. Salariile acestora vor fi marite și platite din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. La nivelul Ministerului Finanțelor au fost inregistrate solicitari ale unor ordonatori principali…

- Guvernul a aprobat, vineri, alocarea a 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor din lunile mai si iunie privind cazarea si hrana refugiatilor ucraineni, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. „Guvernul a alocat astazi suma de 110 milioane lei pentru decontarea cheltuielilor…

- Executivul va aproba rectificarea bugetara probabil in luna august sau in septembrie, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin."Rectificarea bugetara este strans unita cu celelalte reforme organizatorice si fiscale in discutie la nivel de Executiv, pentru ca rectificarea…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, a anuntat ca este programata pentru august-septembrie adoptarea de catre Executiv a rectificarii bugetare.„In ceea ce priveste rectificarea bugetara, ea este strans unita cu celelalte reforme organizatorice si fiscale la nivel de Executiv, pentru…

- Marcel Bolos a fost intrebat daca tinta de deficit bugetar la rectificarea din septembrie se mentine la 4,4%. “Pot sa va raspund la aceasta intrebare dupa ce masurile fiscale in coalitia de guvernare vor fi definitivate si va voi putea da un raspuns tehnic si argumentat, dar, repet, doar tehnic, nu…

- Deficitul poate ajunge anul acesta la 5,5%, potrivit informatiilor . Autoritatile au renuntat la tinta de deficit bugetar de 4,4% pentru 2023, de aproape 70 de miliarde de lei, si au discutat cu Comisia Europeana permisiunea – avand in vedere ca Romania este deja monitorizata intr-o procedura de deficit…