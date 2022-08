Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat, joi seara la Digi 24, ca nu s-a adus in discuție revenirea exploatarii gazelor de șist și ca nu s-ar mai pune problema exploatarii chiar daca orice sursa de gaz este binevenita.

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…

- Autoritațile de la Kiev, citate de BBC, anunța ca depun eforturi pentru a majora exporturile de cereale recurgand la foste porturi dezafectate și canale ale Dunarii intre Ucraina și Romania. Astfel, Ucraina a reparat micile porturi Ismail și Reni de la Dunare, precum și doua canale de-a lungul Deltei…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca in urmatorii ani Romania va produce energie electrica pe baza de carbune pentru a trece peste criza și ca nu vom inlocui importul de gaze rusești cu importul de carbune rusesc, „De aceea aș dori ca trompetele rusești sa raspunda la cateva intrebari legitime:…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a vorbit, printr-un mesaj publicat sambata, pe Facebook, despre ”trompetele rusești” care ”falseaza” pe tema exploatarii carbunelui in Romania. Ministrul, care susține inchiderea termocentralelor pe carbune și spune ca Romania nu are producție suficienta de carbune,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat marti, la Vadu, la ceremonia de incepere a productiei de gaze naturale in cadrul Proiectului MGD, operationalizat de compania Black Sea Oil & Gas, ca este un moment istoric pentru industria energetica din Romania, fiind vorba despre primul proiect de exploatare…

- In portul ucrainean Ismail, soferii de camioane stau la coada cu camioanele pline cu cereale, in timp ce pe celalalt mal al Dunarii, in Romania, asteapta navele care sa duca aceste cereale in porturile de la Marea Neagra, transmite AFP.

- Andreas Fath si a propus sa strabata inot intreaga lungime a fluviului si sa traga astfel un semnal de alarma asupra gradului de poluare a apelor sale.Andreas Fath, inotatorul german care strabate Dunarea de la izvoare pana la Marea Neagra, va fi intampinat vineri, 10 iunie, in judetul Constanta, la…