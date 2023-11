Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține vom trece cu bine peste sezonul rece doar cu gaz romanesc și vom putem sta și la dispoziția fraților noștri de peste Prut. „Stam bine cu pregatirile pentru iarna. Stocurile de gaz sunt aproape 99% (!) Ne-am atins toate angajamentele asumate in fața Comisiei…

- Azi dimineata la ora 11 Romania avea inmagazinate 2,553 miliarde metri cubi de gaze, mai mult cu 603 milioane metri cubi fața de aceeași data a anului trecut, ceea ce corespunde unui procent de 80,17 din capacitatea totala a tarii de inmagazinare, ne-a t