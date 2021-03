„Profesorii vor fi exceptati de la interdictia de a cumula pensia cu salariul si dupa adoptarea proiectului de lege care interzice cumulul in sistemul public”, a declarat ministrul Educatiei. Vor fi platiti cu ora, ca pana acum, pentru ca e nevoie de oameni calificati la catedra, informeaza tvr.ro . Educația duce lipsa acuta de profesori calificați, iar acest deficit a fost evident in ultima perioada, a spus ministrul Sorin Cimpeanu. El susține ca a gasit ințelegere la Ministerul Muncii și ca profesorii vor fi platiți și in viitor la fel ca pana acum, in funcție de vechime. Ministrul Muncii urmeaza…