Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, anunta ca va trimite Corpul de Control la Uzina Mecanica Plopeni, pentru a verifica investitii facute in cadrul uzinei si care „nu produc nimic”, modul in care s-au facut achizitiile, dar si felul in care unii angajati ai uzinei aflate in subordinea Ministerului…

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a anuntat, miercuri, ca va trimite de joi Corpul de Control din minister la Uzina Mecanica (UM) Plopeni, aratand ca aici sunt investitii care nu au fost puse in functiune, potrivit Agerpres.Spataru a mers la UM Plopeni in contextul in care zeci de angajati ai uzinei…

- LIVE VIDEO| Conferința de presa la sediul PSD Alba: Ministrul Economiei, Florin Spataru, vorbește despre vizitele de la fabrica de arme din Cugir și Cuprumin Abrud Conferința de presa la sediul PSD Alba: Ministrul Economiei, Florin Spataru, vorbește despre vizitele de la fabrica de arme din Cugir și…

- ”Am intrat in fiecare sectie si am discutat cu angajatii aflati la lucru. Am observat ca exista doua realitati total diferite pentru cei care muncesc atat la Fabrica, cat si la Uzina Mecanica. Mai exact, exista personal care munceste in conditii grele, cu utilaje vechi de 50 de ani, dar si angajati…

- FOTO| Ministrul Economiei, vizita la fabricile de armament din Cugir: Ce spune despre condițiile muncitorilor și despre investiții noi FOTO| Ministrul Economiei, vizita la fabricile de armament din Cugir: Ce spune despre condițiile muncitorilor și despre unele investiții noi In cursul zilei de joi,…

- Romania este un stat cu potential agricol enorm, iar industria chimica este strategica pentru acest sector, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- In cursul zilei de astazi, 24 februarie 2022, ministrul Economiei, Florin Spataru, a anunțat ca de astazi angajații de la Uzina Mecanica Cugir se intorc la lucru, dupa ce salariile le-au fost majorate. „Am reușit, dupa mai multe zile de negocieri si discuții pe care le-am avut atat cu reprezentanții…

- Mesajul ministrului Economiei pentru muncitorii de la fabricile din Cugir, postat pe Facebook. Negocierile au eșuat Ministrul Economiei, Florin Spataru, a reacțioant in cea de-a patra zi de proteste de la Cugir, cu un mesaj pe Facebook in care recunoaște ca muncitorii de la fabricile de arme ”incaseaza…