- Este anunțul facut de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Stefan-Radu Oprea, care astazi a vizitat mai multe obiective economice din județul Mureș. Asta in condițiile in care deja jumatate din producția de sfecla de zahar a fost contractata, ceea ce ii poate determina pe fermieri…

- Ministrul Economiei, Atreprenoriatului si Turismului, Stefan Radu Oprea, a declarat vineri la Targu-Mures ca Guvernul Romaniei nu a definitivat inca lista masurilor ce urmeaza a fi implementate in vederea reducerii deficitului bugetar. Acesta a aratat, insa, ca acestea vor viza atat sectorul public,…

- Principalele masuri de reforma a sectorului bugetar planificate de Guvern, printr-un proiect de ordonanța de urgența, sunt reducerea numarului de consilieri, a numarului de secretari de stat, a membrilor consiliilor de administrație, reducerea cheltuielilor cu telefoanele mobile și abonamentele, reducerea…

- ”M-as uita foarte atent la angajatii de la stat, cati livreaza, cati nu livreaza”, a spus ministrul Energiei, in contextul masurilor discutate in cadrul Executivului perntru reducerea deficitului. Sebastian Burduja a aratat ca la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a pus in consultare publica…

- Prefectul județului Mureș, Mara Toganel, a semnat, azi, un ordin care prevede o serie de masuri pentru prevenirea situațiilor de urgența generate de inundații in județul Mureș. Masurile pentru protejarea vieților omenești și a bunurilor vor fi luate de toate instituțiile care, conform legislației, au…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului a prezentat joi Executivului, in prima lectura, proiectul ordonantei de urgenta pentru aprobarea si finantarea Programului national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii, care are ca scop implementarea unui…

- Mii de angajați din sectorul public și privat sint implicați in organizarea Summitului Comunitații Politice Europene (CPE), care va avea loc pe 1 iunie in țara noastra. Detalii din agenda evenimentului au fost oferite astazi la o conferința de presa de vicepremierul Nicu Popescu, ministru al Afacerilor…

- Directorul executiv al Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Mureș, Ovidiu Savașca, a anunțat, recent, ca in data de 16 mai 2023 instituția "a efectuat plata cuvenita fermierilor crescatori de bovine din sectorul producerii și valorificarii laptelui" aferent instituirii unei scheme…