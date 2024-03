Ministrul Economiei intervine în scandalul tezaurului românesc de la Moscova: În primul rând ar însemna dreptate Ministrul Economiei intervine ]n scandalul tezaurului romanesc de la Moscova: In primul rand ar insemna dreptate Ministrul Economiei Stefan Radu Oprea a declarat, chestionat ce ar semnifica restituirea tezaurului romanesc, ca ar insemna, in primul rand dreptate, „ar insemna sa se reintoarca un bun al nostru, ar tuturor cetatenilor romani inapoi la noi”. „Vorbim de 90 de tone de aur care ar trebui sa vina inapoi in Romania si cred ca, in primul rand ar fi vorba despre dreptate”, a completat ministrul PSD, scrie news.ro. „Eu cred ca, in primul rand, ar insemna dreptate, ar insemna sa se… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

