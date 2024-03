Guvernatorul a încurcat cimitirul In lumina reactiilor cititorilor, mi-am dat seama ca titlul anterior al articolului meu, „Guvernatorul BNR plange la mormant strain”, a fost o eroare nefericita – o confuzie de cimitire, daca vreți. In realitate, nu era vorba de lacrimi varsate in taina pentru „furtul tezaurului”, ci de un spectacol mult mai incurcat și mai aproape de tragedia umana decat de comedia ei. Astfel, am ajuns la concluzia ca titlul corect ar fi trebuit sa fie „Guvernatorul a incurcat cimitirul”. Nu este vorba doar despre o simpla rectificare nominala; este recunoașterea unei realitați in care guvernatorul BNR, cu toata… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a vorbit, la Bruxelles, despre discuțiile pe care le-a avut cu Vladimir Putin pe tema tezaurului Romaniei, furat in urma cu peste 100 de ani. Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei , a ridicat cortina secretelor diplomatice la Bruxelles, dezvaluind discuțiile…

- Situația tezaurului de aur BNR trimis la Moscova și nereturnat este adusa in atenția instituțiilor europene, printr-o expoziție deschisa de banca centrala, marți, la Bruxelles. La sediul Parlamentului European de la Bruxelles a fost inaugurata marți expoziția „Tezaurul de aur al Bancii Naționale…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat marți, 5 martie, la Bruxelles, ca tezaurul BNR, aflat la Moscova de peste 100 de ani, va fi redat Romaniei „la un moment dat”, dar numai cand „in Rusia s-ar putea sa apara democratia”.Europarlamentarul a spus ca el a abordat subiectul Tezaurului in discuțiile…

- Parlamentul European va dezbate și va vota pe 14 martie, la Strasbourg, rezoluția „Restituirea tezaurului național romanesc insușit ilegal de Rusia”, fiind pentru prima data in ultima suta de ani cand aceasta chestiune este discutata la un asemenea nivel, a relatat Mediafax.Adoptarea rezolutiei inițiate…

- Europarlamentarul Eugen Tomac spune ca reacția Ambasadorului Kuzmin privind chestiunea tezaurului Romaniei aflat in Rusia nu trebuie sa ne mire intrucat poziția parții ruse pare neschimbata de mai bine de un secol.De asemenea, Eugen Tomac mai precizeaza ca tonul folosit de Kuzmin arata ca la Moscova…

- Cel mai mare producator rus de diamante va fi sancționat de Uniunea Europeana . Oficialii de la Bruxelles au anunțat ca grupul Alrosa alaturi de directorul general vor fi sancționați in conformitate cu pachetul de masuri adoptat in decembrie in urma razboiului declanșat de Rusia impotriva Ucrainei. …

- Rusia raspunde cu un documentar cererilor repetate ale Romaniei pentru restituirea tezaurului de la Moscova. A fost realizat de Zvezda, televiziunea armatei ruse. Concluzia: Nu au niciun tezaur de dat inapoi, de fapt Romania e datoare Rusiei. In urma cu o luna, guvernatorul Bancii Naționale, Mugur Isarescu,…

- In cazul unei victorii a Rusiei in Ucraina, exista un „risc real” ca presedintele rus Vladimir Putin sa nu se opreasca aici, a avertizat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, la Bruxelles, potrivit AFP. „Daca Putin castiga in Ucraina, exista un risc real ca agresiunea sa sa nu se opreasca…