Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa ce ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si ministrul Muncii, Raluca Turcan, au fost surprinși fara masca de protectie in spatii inchise sau in aer liber. „Sunt doua chestiuni. Nu sunt adeptul sancțiunii de dragul sancțiunii. Rolul nostru nu este de a sancționat populația. Rolul nostru a structurilor MAI este de a determina cetațenii sa respecte regulile de protecție sanitara. In aceste condiții, in weekendul trecut am avut o medie de 103.000 cetațeni verificați. In aceste condiții amenzile au fost circa 8.400 pe zi. Deci scopul nostru…