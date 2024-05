Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce autoturismul in care se afla a explodat intr-o parcare din comuna Șcheia, Suceava.Autoturismul barbatului a explodat in timp ce se afla in parcarea Rulmentul din comuna Șcheia.

- Un roman in varsta de 20 de ani a avut parte de un sfarsit tragic, in Italia. Stefan Velea a murit in noaptea de Inviere, intr-un tragic accident de circulație. Mașina in care se afla a rupt balustrada unui pod și s-a prabușit in gol aproximativ zece metri, intr-o prapastie.

- George Alexandru și Raul Ciprian, doi frați in varsta de 23, respectiv 17 ani din comuna Poiana Teiului au murit pe loc intr-un accident cumplit din județul Neamț. Mașina in care se aflau s-a izbit frontal de un alt autoturism condus de un tanar de 18 ani din județul Suceava, care a murit și el pe loc.…

- Un angajat al ISU Suceava a fost gasit mort, joi la amiaza, in propria mașina, care era parcata pe strada Alexandru cel Bun, din municipiul Suceava. Din primele informații este vorba de Constantin N., de 41 de ani, care s-ar fi sinucis. Acesta ar fi luat voluntar mai multe medicamente și a ...

- Polițiștii din Suceava ancheteaza o femeie de 32 de ani pentru pruncucidere. Femeia a mers la spital cu dureri dupa naștere, iar medicii au aflat ca aceasta iși abandonase copilul nou-nascut intr-o mașina de spalat.