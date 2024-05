Stiri pe aceeasi tema

- Excelenta, eleganta, rafinament si multa creativitate in industria turismului romanesc. Sunt cele 4 ingrediente care au stat la baza Galei Destinatia Anului 2024.Statiunea MAMAIA a luat premiu special pentru cea mai buna statiune de pe litoral, distinctie care a fost oferita de Mihai Barsan, Presedintele…

- Carburanții s-au ieftinit astazi! Stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București, monitorizata de Economica , afișeaza pe data de 16 mai 2024 un preț al benzinei standard de 7,20 lei/litrul, in timp ce prețul motorinei standard este de 7,16 lei/litrul. Astazi. compania petroliera a coborat și prețul…

- In baza cererii nr. 20747 din data de 26.03.2024 si a actelor doveditoare depuse, a fost dispusa autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea profesionistului NEPHROASRA S.R.L..Potrivit anuntului publicat in Monitorul Oficial societatea are sediul social in municipiul Constanta, strada…

- Turcii investesc in Romania. Investițiile directe turcești in Romania au ajuns la un nivel foarte ridicat, de 7,5 miliarde de dolari, atunci cand sunt incluse și investițiile din țari terțe, a declarat Cevdet Yilmaz , vicepreședinte al Turciei, la o intalnire cu oameni de afaceri in București. Romania,…

- Critic de arta regretat, Doina Pauleanu a venit pe lume intr o zi de 29 martie 1948, la Braila. Doina Pauleanu a terminat Colegiul National "Andrei Saguna" din Brasov, ca sefa de promotie, in 1966. Ulterior, ea s a inscris la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucuresti, sectia "Istoria…

- ”Phoenix-Povestea” va intra de maine in cinematografele din intreaga țara. Din nefericire pentru admiratorii lui Nicu Covaci, muzicianul ce duce mai departe trupa etalon a muzicii romanești se afla internat la Spitalul Județean din Timișoara. Este inca sub atenția medicilor dupa operația pe creier suportata…

- „Guvernul a aprobat azi un nou program de investitii, “Temelii culturale”, pe care l-am propus pentru salvarea unor monumente istorice si construirea de cladiri noi, cu destinatie culturala!”, a scris Raluca Turcan, joi pe Facebook. Ea a mai spus ca proiectul aprobat, pregatit impreuna cu Ministerul…