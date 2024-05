Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica a transmis, miercuri, o alerta cu privire la o campanie de phishing in care se foloseste identitatea DIGI Romania. ”Atacatorii din online continua campaniile de phishing prin uzurparea identitatii institutiilor si companiilor legitime din Romania. Astazi,…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica avertizeaza asupra unei campanii de apeluri false. Atacatorii se prezinta la telefon drept angajați ai DNSC. Potrivit instituției, persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afișat pe ecranul destinatarului…

- ”Persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afisat pe ecranul destinatarului nu este numarul real al apelantului. Pentru a atrage potentiale victime in capcana, atacatorii folosesc o tehnica numita SPOOFING, in care atacatorul foloseste tehnologia…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ), intr-o postare pe contul sau de Facebook, avertizeaza in legatura cu o campanie de frauda prin apeluri telefonice in care se utilizeaza identitatea Directoratului. „Alerta: Campanie de frauda prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) transmite, joi, o alerta asupra unor tentative de frauda comise in numele institutiei. O persoana care se recomanda angajat al DNSC suna potentialele victime sis e ofera sa le ajute sa recupereze sume de bani pierdute. ”ALERTA: Campanie de frauda…

- ”ALERTA: Campanie de frauda (revictimizare) prin apeluri telefonice realizate prin tehnici de spoofing (mascarea identitatii reale) in care se utilizeaza identitatea Directoratului. Persoana este contactata de pe un numar de telefon care pare a fi asociat DNSC. In realitate, numarul afisat pe ecranul…

- Directoratul National de Securitate cibernetica avertizeaza romanii despre o tentativa de frauda de tip phishing prin folosirea identitatii vizuale a companiei eMAG. Tentative de frauda de tip phishing prin folosirea identitații vizuale a companiei Emag. In ultimele zile, DNSC a primit informații legate…

- Eveniment Campaniile de phishing pentru compromiterea conturilor de social media au reaparut / Atacatorii folosesc scheme simple, raspandite prin mesaje private martie 13, 2024 09:54 Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) a emis o noua avertizare privind reapariția campaniilor…