Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a evocat joi existenta unei "relatii de cauzalitate" intre migratia ilegala, amenintarea in crestere a terorismului si violenta bazata pe extremism religios in Europa, transmite MTI, potrivit Agerpres. Comentand in legatura cu reuniunea ministrilor de externe…

- Relatia transatlantica ramane vitala pentru pacea, securitatea si prosperitatea lumii noastre democratice, iar NATO si Uniunea Europeana trebuie sa isi aprofundeze Parteneriatul Strategic, a scris secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, pe Facebook. Mircea Geoana, fost ministru…

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a apreciat vineri ca relatiile cu Ucraina au devenit ''veninoase'', lucru care ''nu face bine nimanui'', si mai ales maghiarilor din Transcarpatia, a transmis MTI. Seful diplomatiei ungare a mentionat totusi, intr-un…

- SUA si Uniunea Europeana vor trebui sa construiasca o "noua relatie transatlantica" dupa alegerile prezidentiale americane, oricare ar fi rezultatul acestora, a apreciat joi seful diplomatiei franceze Jean-Yves Le Drian, citat de AFP, informeaza AGERPRES."Va trebui sa reconstruim de acum o…

- Alegerile locale din Ucraina, derulate la sfarșitul saptamanii trecute, au declanșat un razboi diplomatic intre Budapesta și Kiev. Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat, ieri, ca decizia...

- Ministrul de externe de la Budapesta a spus marți ca decizia Ucrainei de a interzice intrarea a doi oficiali guvernamentali ungari din cauza amestecului în alegerile locale este ”jalnica și o prostie”, transmite Reuters. Într-un mesaj video pe pagina sa de Facebook, Peter…

- Președintele Consiliului European, Charles Michel, susține ca Uniunea Europeana a facut un nou pas spre configurarea unei relații mai echilibrate cu Administrația de la Beijing. “Sunt multumit ca am putut discuta prin videoconferinta cu presedintele Xi Jinping, alaturi de Ursula von der Leyen, presedintele…