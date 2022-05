Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a declarat, joi seara, referindu-se la PNRR ca unele tinte asumate sunt greu de atins si ca cei care au gandit acest Plan vor trebui sa dea unele explicatii, la un moment dat. Burduja a atras atentia ca, daca Romania nu indeplineste PNRR, poate pierde 30…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a anuntat ca autorizatiile de constructii vor putea fi obtinute de la un singur ghiseu, iar certificatul de urbanism va fi eliberat in cinci zile, fata de una sau doua luni cat este in prezent. Cseke Attila a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa,…

- Orice padure nou inființata va beneficia de o prima anuala de sechestrare forestiera in valoare de 456 euro/ ha timp de 20 de ani. Executivul a aprobat miercuri, in ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Ordonanța de urgența pentru aprobarea masurilor necesare realizarii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, sustine, in mesajul transmis cu ocazia Adunarii Nationale a Asociatiei Oraselor, ca Planul National de Redresare si Rezilienta "trebuie valorificat la maximum". "Provocarile ultimilor ani ne-au demonstrat ca trebuie sa construim orase reziliente si sustenabile,…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului. „Primul miliard de euro din Planul Național de Redresare…

- Premierul Nicolae Ciuca anunța, joi seara, ca toate cele 24 de ținte și jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) asumate de Romania pentru primul trimestru au fost indeplinite.

- Adrian Streinu-Cercel, presedintele Comisiei de sanatate din Senat, a declarat joi ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) „nu este gandit pe nevoia” de servicii medicale. „Sistemul va merge in continuare cu sau fara PNRR, pentru ca noi, in momentul de fata, nu am pus pe masa nimanui un…

- Romania este „in calendar” cu indeplinirea tintelor asumate in Planul National de Redresare si Rezilienta pana la data de 31 martie, a declarat, miercuri, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, care a subliniat ca prima cerere de plata care va fi depusa in luna mai are legatura…