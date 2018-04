Ministrul britanic de Interne a demisionat Guvernul May si in special Rudd au fost in ultimele doua saptamani tintele criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din Caraibe. Lunea trecuta, ministrul de interne anuntase ca guvernul britanic va acorda compensatii unora din imigrantii caraibieni al caror statut a fost considerat ilegal dupa decenii de sedere in Regatul Unit si va renunta la taxele solicitate pana acum acestora pentru acordarea cetateniei. Cei cunoscuti sub denumirea generica de migranti "Windrush" (dupa numele unei nave legate de primul val important de imigranti din Caraibe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

