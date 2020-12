Ministrul Boloș a votat pentru construcție și echipă Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a declarat ca a votat la alegerile parlamentare pentru construcție și pentru echipa, precum și pentru stabilitate politica. “Am votat astazi pentru #CONSTRUCTIE si pentru #ECHIPA. Galceava politica nu foloseste oamenilor care au nevoie de canalizare, de infrastructura de transport si de locuri de munca din bani europeni. Romania are ocazia astazi sa concretizeze doua sanse a caror importanta trebuie sa o intelegem foarte bine: 80 de miliarde de euro pentru investitii care sa ne schimbe in bine vietile tuturor si 4 ani de stabilitate politica pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

