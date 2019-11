Ministrul Aurescu l-a primit pe ambasadorul Hans Klemm; a reiterat interesul pentru programul Visa Waiver

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu l-a primit, astazi, in vizita de ramas-bun, pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm. Ministrul Bogdan Aurescu a exprimat aprecierea deosebita a parții romane și a sa personala pentru intreaga activitate a ambasadorului Klemm pe parcursul mandatului…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, va fi primit, vineri, de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, in vizita de ramas-bun, potrivit agendei MAE. In data de 21 septembrie 2015, Hans Klemm a preluat functia de ambasador al SUA in Romania. Anterior, a…

- Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a avut joi o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, fiind evidentiat cu acest prilej ritmul dinamic al Parteneriatului strategic dintre Romania si SUA, precum si perspectivele de intensificare a cooperarii in domeniul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o întrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, împreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, impreuna cu Terri Sewell, membru al Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, aleasa in Alabama, prilej cu care s-a discutat despre Parteneriatul strategic dintre Romania si Statele…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut marti o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm, context in care s-a discutat si despre aprofundarea cooperarii in domeniul Energiei. "Cei doi oficiali au trecut in revista ultimele evolutii regionale,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a avut, luni, o intrevedere cu ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi oficiali au stabilit un proces de consultari cu frecventa lunara pentru a discuta teme de interes bilateral.