- Romanii care au viza de Statele Unite sa urmeze exemplul premierului Marcel Ciolacu si sa le reinnoiasca. Acesta este sfatul dat de Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, intr-un interviu acordat Digi24. De ce sa procedam astfel? Pentru ca așa am contribui la indeplinirea obiectivului de a scadea…

- Ambasadorul SUA in Romania, Kathleen Kavalec, ii indeamna pe romanii care au viza de Statele Unite sa urmeze exemplul premierului Marcel Ciolacu si sa le reinnoiasca, pentru ca acest lucru ar ajuta la indeplinirea obiectivului de a scadea rata de refuz a vizelor pana la un prag care sa permita includerea…

- Romanii nu pot fi tinuti in tara decat dezvoltand serviciile publice si infrastructura, a afirmat premierul Marcel Ciolacu, duminica, in cadrul unei receptii unde s-a intalnit cu romani stabiliti in SUA. „Nu am venit sa insist sa reveniti in Romania, pentru ca stiu ca n-o veti face. Ati realizat si…

- „Piloții romani pot incepe pregatirea pentru operarea avioanelor F-16, la Centrul European de Instruire de la Baza Aeriana 86 de la Fetești. Cu ocazia inaugurarii Centrului F-16, am avut o intrevedere in format trilateral cu ministrul Apararii din Regatul Țarilor de Jos, Kajsa Ollongren și cu ambasadoarea…