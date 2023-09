Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, Programul de susținere a producției de legume cultivate in spații protejate pentru perioada 2023 – 2024, precum și alocarea unor sume suplimentare pentru programul de susținere a producției de tomate in spații protejate pentru anul 2023. Astfel, legumicultorii care inființeaza…

- Programul prevede ca legumicultorii care infiinteaza in spatii protejate culturi de: tomate, ardei gras si/sau lung si/sau gogosar, castraveti, fasole pastai, salata, spanac, ceapa verde pe o suprafata de 1.000 mp si vor indeplini conditiile prevazute de actul normativ, vor beneficia de un ajutor de…

- ”Astazi, adoptam mai multe decizii in sprijinul fermierilor romani si, in primul rand, acordam un sprijin de urgenta fermierilor din sectorul vegetal cu mari probleme in a-si valorifica productia din 2022, din cauza razboiului din Ucraina si a importurilor de cereale”, a spus premierul la inceputul…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat ca fermierii romani vor primi in acest an o subventie pe 50% din consumul de motorina pe anul 2022, un ajutor in plus fata de sprijinul acordat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, schema de ajutor de stat urmand sa fie aprobata…

- Peste 22 de milioane de euro aloca Ministerul Agriculturii pentru continuarea programului de sustinere a productiei de legume cultivate in spatii protejate, in extrasezon. Astfel, legumicultorii vor beneficia de un ajutor de maximum 1.000 euro pentru o suprafata de cel putin 1.000 de metri patrati cultivata…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) aloca 22 de milioane de euro pentru sustinerea productiei de legume in spatii protejate in extrasezon (toamna-iarna 2023-2024), potrivit unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul MADR, informeaza Agerpres.

- La fermieri nu va exista o limita privind stabilirea preturilor si nu se va interveni "in niciun fel" privind stabilirea preturilor pe piata, a informat, vineri, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern. CITESTE SI VIDEO Florin Barbu, dupa OUG cu schema…