Ministrul Afacerilor Interne a prezentat filmul evenimentelor de la mitingul din 10 august

- Coordonatorul interventiei jandarmilor din Piata Victoriei, maiorul Laurentiu Cazan, a declarat joi, la TVR1, ca procurorul militar care a asitat la evenimente i-a fost prezentat de un coleg si a stat in zona pietei de la ora 17:00 pana in jurul orei 4:00, cand ctiunea s-a incheiat. “Mi-a fost prezentat…

- Zeci de mii de romani din tara si din strainatate s-au mobilizat pentru a participa la mitingul de vineri din Piata Victoriei din Capitala. Ei cer demisia Executivului, nemultumiti de modul de guvernare al social-democratilor si de decizile luate de acestia privind legile justitiei si Codurile penale,…

- Sute de oameni protesteaza in Piata Victoriei din Capitala si scandeaza impotriva clasei politice. Actiunea, organizata de miscarile #Rezist si Coruptia ucide, este un raspuns la mitingul de ieri al PSD.

- Zeci de mii de manifestanți s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din Capitala, la mitingul organizat de PSD pentru susținerea guvernului. Din cauza fluxului mare de oameni, autoritațile au inchis bulevardele principale din jurul Pieței Victoriei. Primele incidente nu au intariziat sa apara,…

- Pregatiri in Teleorman, inainte de mitingul PSD din 9 iunie . Cu o zi inainte de mitingul anuntat din Piata Victoriei, in Alexandria, “capitala” Teleormanului, problemele administrative ale judetului au trecut pe plan secund. Sedinta PSD, cu primarii din regiune, privind organizarea evenimentului a…

- Organizația Județeana a PSD Buzau va participa sambata, 9 iunie 2018, la Mitingul impotriva abuzurilor desfașurat in Piața Victoriei din capitala, cu incepere de la ora 20:00. Potrivit liderului PSD Buzau, deputatul Marcel Ciolacu, organizația buzoiana va deplasa la București 4000 de membri de partid…

- Mitingul PSD va fi organizat in Capitala sambata, 9 iunie, la ora 20, s-a stabilit in CEx. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spunea ca in paralel vor fi actiuni similare in intreaga tara.

- Momente tensionate la protestul de miercuri seara din Piata Victoriei din Capitala, cand manifestantii au fortat gardurile montate de jandarmi si au ocupat strada, iar unii au incercat sa intre in curtea Guvernului.