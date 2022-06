Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- „UE nu face nicio incercare sa transforme RM intr-o a doua Ucraina și incearca, in același timp, sa susțina RM in incercarile acesteia de a deveni cea mai buna RM care poate deveni ea”. Astfel a comentat șeful diplomației UE la Chișinau, Janis Mazeiks, declarațiile de ieri ale ministrului rus de Externe,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, susține ca Uniunea Europeana vrea sa transforme Republica Moldova intr-o „a doua Ucraina”, spunand in același timp ca Moldova incearca sa obțina cat mai multe avantaje de la Rusia, sub amenințarea ca altfel se va alatura Uniunii Europene, scrie tass.ru.

- Pana in aceasta toamna, ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, susține presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care solicita arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters. Ucraina discuta cu Marea Britanie si Turcia ideea ca…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat luni. 6 iunie, ca pana in aceasta toamna ar putea fi blocate 75 de milioane de tone de cereale in Ucraina, iar autoritatile de la Kiev vor arme care ar putea asigura circulatia in siguranta a exporturilor tarii, transmite Reuters.In acest moment, Ucraina…

- Ministrii de externe ai G7 se intalnesc, vineri, in Germania, iar securitatea alimentara si situatia Republicii Moldova se afla pe agenda discuțiilor, in contextul in care razboiul dintre Rusia si Ucraina ameninta sa destabilizeze si Moldova, relateaza Reuters.

- Comisia Europeana a anunțat joi, 12 mai, ca va colabora cu guvernele statelor membre ale UE pentru a ajuta Ucraina sa exporte milioanele de tone de cereale care nu mai pot ieși din țara dupa ce porturile ucrainene au fost blocate de catre marina rusa, relateaza Reuters.Ucraina a fost al patrulea cel…

- Aproape 25 de milioane de tone de cereale sunt blocate in Ucraina si nu pot parasi tara din cauza dificultatilor legate de infrastructura si a blocarii porturilor de la Marea Neagra, inclusiv Mariupol, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters.…