- Numarul total al alegatorilor prevazuti in listele electorale permanente: 424 911 Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne: 172 887 Numarul total al alegatorilor care au votat pe listele electorale permanente: 14 306 Numarul total al alegatorilor care au votat utilizand urna speciala:…

- Asociatia Escu, in parteneriat cu Divizia de Diplomatie Publica a NATO (Bruxelles), ii provoaca pe tinerii romani sa se "inroleze" intr-un program de mentorat in domeniul studiilor de Securitate internationala, prezentat in premiera in Romania - NATO Youth Academy. Proiectul face parte din campania…

- "In urma initiativelor militare turce in nord-estul Siriei, ministrul afacerilor externe Luigi Di Maio a ordonat convocarea ambasadorului Turciei in Italia", anunta ministerul in comunicat, in care nu se precizeaza cand va trebui ambasadorul turc sa vina la minister. "Reafirmand importanta…

- Doua platforme online in valoare de aproape 100 milioane de euro care vizeaza digitalizarea sistemului de educație ar urma sa fie disponibile in urmatorii 2-3 ani in Romania, au anunțat marți autoritațile la capatul semnarii contractelor de finanțare. Primul proiect, cunoscut sub numele de Catalogul…

- Romarm are in derulare mai multe proiecte de dezvoltare a capacitatilor sale, iar fabricarea in Romania a unei arme de asalt moderne este o necesitate, afirma directorul general al companiei, Claudiu Cucu potrivit Agerpres "Preocuparea permanenta a CN Romarm SA este de a dezvolta capacitatile de…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Maia Sandu, și consilierul președintelui SUA pentru securitate naționala, John Bolton, au ținut o conferința de presa, dupa intrevederea pe care au avut-o la Chișinau.

- Potrivit armatei Israelului, comandamentul sau nordic se afla in alerta ridicata la granitele cu Siria si Liban, iat premierul libanez Saad al-Hariri a cerut diplomatilor sa contribuie la prevenirea ”unei escaladari periculoase”.Dupa doborarea a doua drone, duminica, in suburbiile sudice…